В Слободзее неравнодушный сосед спас пьяного сельчанина и его брата из огня (ФОТО)

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Сообщение о пожаре в частном домовладении в селе Терновка Слободзейского района поступило 21 марта. Первым вспыхнувший огонь увидел сосед, который тут же поспешил на помощь.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, во дворе мужчина обнаружил нетрезвого 41-летнего хозяина дома. В объятом пламенем строении оставался его родной брат.

Через дверь попасть в помещение было невозможно. Парень и его друг выбили металлическую решётку, выломали оконную раму и помогли 53-летнему мужчине выбраться из горящего дома.

На место происшествия прибыли спасатели. Чтобы локализовать возгорание площадью 60 кв. м, им понадобилось около 20-ти минут.

Медицинская помощь погорельцам не понадобилась, а вот жилые помещения выгорели полностью. Материальный ущерб устанавливается.

Среди возможных причин произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твёрдом топливе или неосторожность при курении. Разбирательство продолжается.