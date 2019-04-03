В Слободзее пассажирка украла у таксиста деньги, пока тот следил за дорогой

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Вечером 1 апреля в милицию Слободзейского района обратился работник службы такси. 59-летний мужчина пояснил, что из салона его авто пропала часть дневной выручки.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, под подозрение попала клиентка, которую мужчина подвозил в село Незавертайловка. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность пассажирки.

2 апреля ранее судимую 39-летнюю жительницу г. Днестровск задержали. Женщина созналась в содеянном. Как выяснилось, деньги она незаметно взяла с приборной панели во время поездки, пока всё внимание водителя было сосредоточено на дороге.

Украденные средства злоумышленница потратить не успела. Вся сумма была возвращена потерпевшему.