В Слободзее отец избил троих детей “в воспитательных целях”: девочки в больнице

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Трёх сестёр из села Карагаш Слободзейского района доставили в больницу с телесными повреждениями. У детей диагностированы многочисленные обширные гематомы в области ягодиц и поясницы.

Тревогу забила медсестра школы, в которой обучаются две старшие девочки 2011 и 2012 годов рождения. Синяки она обнаружила при плановой проверке учащихся. Младшая 6-летняя сестра посещает детский сад, пишет mvdpmr.org.

Как пояснили сами дети, в воскресенье, 1 декабря, их побил отец деревянной палкой. Так родитель наказал дочек за беспорядок в комнате.

Мама несовершеннолетних ранее была лишена родительских прав. Воспитанием занимается 31-летний папа.

Материалы дела о причинении несовершеннолетним телесных повреждений переданы в следственный комитет. Девочки находятся в больнице под наблюдением врачей.