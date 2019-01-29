В Слободзее оставленный без присмотра малыш “перекусил” таблетками

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За несколько дней до своего третьего дня рождения в больницу Слободзейского района поступил ребёнок. Врачи установили малышу диагноз: отравление лекарственными средствами.

Известно, что вечером 25 января мальчик находился в гостях с мамой. Оставшись без присмотра, ребёнок нашёл блистер с таблетками. Увидев, как сын их пробует, испуганная женщина повезла ребёнка в лечебное учреждение, пишет mvdpmr.org.

Малолетнему пациенту была своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время мальчик проходит лечение дома.