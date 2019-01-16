В Слободзее оставленные без присмотра малыши отравились лекарствами

12 января двое маленьких детей были доставлены в районную больницу в Слободзее. У 4-летней девочки и её 2-летнего брата врачи констатировали медикаментозное отравление.

В ходе проверки было установлено, что дети приняли «взрослое» лекарство. Их мать вышла на кухню всего на несколько минут, оставив детей без присмотра, пишет mvdpmr.org. Этого времени малышам хватило, чтобы достать из шкафа и проглотить несколько таблеток “Доксициклина”.

Медики промыли пострадавшим желудки и отпустили домой. Родителям порекомендовали убирать медицинские препараты из зоны досягаемости детей.