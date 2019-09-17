В Слободзее охотников за чужим имуществом задержали по горячим следам

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С заявлением в районный отдел милиции обратился 30-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что из его гаража, расположенного на территории частного домовладения, исчезли 2900 рублей ПМР.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что воры проникли в помещение путём отжима оконной пластиковой рамы. В результате проведённых розыскных мероприятий в течение дежурных суток подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые приятели: 18-летние жители поселка Первомайск и города Слободзея. Как выяснили оперативники, накануне совершения кражи товарищи выпивали в местном баре. Когда деньги закончились, один из них предложил обокрасть знакомого, у которого раньше работал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Часть похищенных денег была изъята, пишет mvdpmr.org.