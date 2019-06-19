В Слободзее невнимательный водитель сбил школьницу на “зебре”: девочка в больнице (ФОТО)

В Слободзее невнимательный водитель сбил школьницу на “зебре”: девочка в больнице (ФОТО)

Авария произошла 18 июня в центре Слободзеи. Автомобиль ВАЗ под управлением 23-летнего жителя Тирасполя на пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнюю школьницу.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, данный участок дороги оборудован светофорами, но в момент ДТП они были отключены. Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы. У неё диагностированы сотрясение, черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины.

Автомобиль помещён на штрафстоянку. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md