В Слободзее невнимательный водитель не успел притормозить и сбил на “зебре” подростка (ФОТО)

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23 августа в селе Суклея Слободзейского района был сбит несовершеннолетний. Автомобиль Mitsubishi двигался в сторону города Слободзея с низкой скоростью, о чём свидетельствует отсутствующий тормозной путь.

Мальчик 12 лет переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пытаясь предотвратить наезд на ребёнка, водитель вывернул руль, однако столкновения избежать не удалось.

Как пишет mvdpmr.org, подросток был госпитализирован. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы в области лица и колена.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.