В Слободзее несовершеннолетний украл телефон у нового знакомого

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С заявлением в милицию обратился 25-летний житель Слободзеи. Мужчина сообщил, что у него обманным путём похитили мобильный телефон.

Вечер 10 декабря заявитель провёл в компании молодых людей, с которыми пил пиво. Когда мужчина стал собираться домой, в попутчики с ним напросился один из новых знакомых. По пути он попросил телефон, однако во время разговора стал отходить дальше, пока не скрылся из вида.

В течение суток милиционеры установили личность подозреваемого, 17-летнего жителя Слободзеи. Чужой телефон у него изъяли и вернули законному владельцу, пишет mvdpmr.org.

Молодой человек будет поставлен на профилактический учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.