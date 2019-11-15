В Слободзее несовершеннолетние украли у пенсионера ноутбук

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Заявление о пропаже ноутбука поступило в милицию 11 ноября от 66-летнего жителя Слободзеи. Спустя два дня сотрудники территориального ОВД установили и задержали подозреваемых: двух подростков 15 и 16 лет.

Как выяснили правоохранители, юные нарушители закона знали, где хозяин хранит ключ от входной двери. Один из приятелей подсмотрел это, когда был в гостях у пожилого мужчины.

Дождавшись, когда владелец покинет дом, злоумышленники пробрались в жилище и вынесли ноутбук. К тому моменту, когда подельники были задержаны, компьютер они успели продать, пишет mvdpmr.org.

Сейчас имущество изъято и возвращено потерпевшему. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.