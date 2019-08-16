В Слободзее несовершеннолетние обокрали торговое помещение и попались правоохранителям

В Слободзее несовершеннолетние обокрали торговое помещение и попались правоохранителям

Кража из бутика, расположенного на территории рынка в Слободзее, была совершена в ночь на 11 августа. Утром хозяйка обнаружила пропажу товара и заявила в милицию.

Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 15 и 16 лет. Как выяснилось, воспользовавшись отсутствием охранника, подростки путём подбора ключа открыли торговое помещение и вынесли вещи. Украденное планировали перепродать, пишет mvdpmr.org.

Подростки уже состоят на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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