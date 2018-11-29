В Слободзее на дороге сбили пешехода с велосипедом (ФОТО)

В Слободзее на дороге сбили пешехода с велосипедом (ФОТО)

Накануне вечером на участке трассы Тирасполь-Незавертайловка в Слободзейском районе произошла авария. Автомобиль BMW, за рулём которого находилась 33-летняя женщина, совершил наезд на пешехода около с. Чобручи. Мужчина, кативший рядом с собой велосипед, двигался по дороге в попутном направлении.

43-летний житель села Чобручи был доставлен в Центральную районную больницу с переломом правой ноги, пишет mvdpmr.org.

По факту ДТП ведётся расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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