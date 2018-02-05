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В Слободзее мужчина обокрал дом, который должен был охранять

В Слободзее мужчина обокрал дом, который должен был охранять

Об ограблении, произошедшем в сентябре прошлого года, сообщил 41-летний хозяин дома.

Он рассказал, что злоумышленник под покровом ночи пробрался в подсобное помещение дома, бывшее незапертым, и украл из него строительные инструменты, велосипед и набор ключей «YATO».

– В результате проведённых мероприятий 3 февраля подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний житель с. Ближний Хутор – ранее неоднократно судимый мужчина, которого потерпевший нанял присматривать за домом, – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. До избрания судом меры пресечения данный гражданин будет находиться в изоляторе временного содержания.

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