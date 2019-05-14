В Слободзее машину подбросило на камень: водитель впал в кому (ФОТО)

В Слободзее машину подбросило на камень: водитель впал в кому (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Карагаш. 25-летний житель села, находившийся за рулём автомобиля Mitsubishi Lancer, не справился с управлением.

Выехав за пределы проезжей части вправо, машина врезалась в лежащий на обочине камень, больше похожий на бетонную глыбу. От мощного удара иномарку подбросило вверх и она оказалась на камне, пишет mvdpmr.org.

Несмотря на то, что в салоне Mitsubishi Lancer сработали подушки безопасности, водитель получил тяжёлые травмы. С открытой черепно-мозговой травмой, в состоянии комы, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Слободзейской ЦРБ. 24-летний пассажир, ехавший на переднем сидении автомобиля, не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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