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В Слободзее конфликт собутыльников завершился убийством

В Слободзее конфликт собутыльников завершился убийством

Бездыханное тело мужчины обнаружили соседи.

Инцидент произошел накануне в селе Чобручи Слободзейского района. Соседи 44-летнего местного жителя, увидели дверь его дома открытой, а затем обнаружили, что сильно избитый мужчина не подает признаков жизни.

В совершении убийства подозреваются двое ранее судимых 26-летних местных жителей. Вместе со скончавшимся мужчиной они накануне распивали спиртные напитки, однако неожиданно между собутыльниками вспыхнула ссора, которая завершилась убийством.

Подозреваемые задержаны. За содеянное им грозит уголовное наказание.

Ранее изрядно подвыпившие жители Рыбницы устроили мордобой посреди улицы.

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