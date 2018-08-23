В Слободзее комбайн сгорел почти дотла во время сбора урожая

Пожар произошел ночью на поле во время сбора сахарной кукурузы.

Первоначально задымилась приборная панель, после чего в моторном отсеке вспыхнул огонь. Из-за особенностей конструкции спецтехники и труднодоступности очага возгорания водителю не удалось справиться с воспламенением самостоятельно при помощи огнетушителя. Его коллега вызвал пожарных.

– На ликвидацию возгорания сотрудникам СВПЧ-8 потребовалось около двух часов. Комбайн стоимостью свыше двух миллионов рублей ПМР сгорел практически полностью. Распространения огня на урожай не допустили, – сообщает МВД Приднестровья.

По предварительному заключению специалистов, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Ведётся разбирательство.