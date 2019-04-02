В Слободзее из-за короткого замыкания сгорел сарай: огонь едва не перекинулся на дом (ФОТО)

В Слободзее из-за короткого замыкания сгорел сарай: огонь едва не перекинулся на дом (ФОТО)

Сообщение о возгорании на территории частного дома в селе Суклея Слободзейского района поступило 31 марта. К моменту прибытия пожарных огонь охватил кровлю хозяйственной постройки.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в течение 10 минут спасателям удалось ликвидировать открытый огонь. Они не допустили распространения огня на жилой дом, расположенный в 2-х метрах от очага возгорания. Крыша сарая сгорела полностью. Материальный ущерб устанавливается.

В результате пожара никто не пострадал. 72-летний хозяин жилья утром ушёл на рыбалку, а о пожаре узнал от соседей.

По предварительному заключению специалистов, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. Разбирательство продолжается.

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