В Слободзее гаражные посиделки закончились криминалом

Неприятный случай, в результате которого едва не погиб 45-летний мужчина, произошёл в одном из частных домов п. Красное Слободзейского района.

Вечером 27 ноября двое односельчан распивали спиртные напитки в гараже у одного из мужчин. Вскоре к ним присоединился общий знакомый, пишет mvdpmr.org. Через некоторое время гость ушёл, а затем вернулся, держа в руке металлический прут.

29-летний мужчина напал на одного из приятелей и избил его. Второй мужчина поспешил вызвать скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу с тяжёлой травмой головы и переломом нижней челюсти.

Милиция задержала злоумышленника и завела дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Обстоятельства инцидента выясняются.