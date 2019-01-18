В Слободзее двое молодых воришек попались на краже из частного дома

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Двоих жителей Слободзеи задержали по подозрению в совершении кражи. Инцидент произошёл в период между 25 декабря и 11 января.

Злоумышленники сняли оконное стекло и проникли в частное домовладение, откуда вынесли две электроплиты, телевизор, мясорубку, соковыжималку и пластиковую бочку. Обнаружив пропажу, в милицию обратилась 33-летняя собственница жилья, пишет mvdpmr.org.

В результате проведённых оперативных действий были установлены личности двух подозреваемых 19 и 23 лет. Один из молодых людей ранее судим за аналогичное преступление.

17 января подозреваемых задержали. Похищенное имущество было обнаружено и изъято по месту жительства каждого из сообщников.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.