В Слободзее драка довела соседей до больницы

В Слободзее драка довела соседей до больницы

Конфликт произошёл 9 января на территории садово-огородного товарищества, расположенного в селе Незавертайловка Слободзейского района. 49-летний сельчанин, проживающий в одном из дачных домов, зашёл к 27-летнему соседу.

Между мужчинами завязалась ссора. Вскоре в ход пошли кулаки и подручные средства. Старший из мужчин ударил младшего доской по голове, за что получил ответный удар.

Оба дачника были доставлены в медучреждение, пишет mvdpmr.org. У нападавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана височной области головы, перелом локтевой кости. Молодой мужчина отделался ушибами мягких тканей лица.

Заявления в милицию поступили от обоих участников конфликта. Каждый из них винит в случившемся оппонента. Разбирательство по данному факту продолжается.

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