В следующие две недели проезд в общественном транспорте в Кишиневе и в Бельцах будет бесплатным (ВИДЕО)

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В последующие две недели проезд в общественном транспорте в Кишиневе и в Бельцах будет проходить в отсутствие кондукторов и будет бесплатным. Об этом по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям объявил премьер.

– Данные услуги будут предоставляться без взимания платы. Мы вводим эту меру для того, чтобы ограничить контакт кондукторов и пассажиров, – сказал он.

Кику также отметил, что на каждой остановке как в Кишиневе, так и в Бельцах будут находиться представители МВД, которые будут следить за тем, чтобы исполнялось решение комиссии о перевозке пассажиров исключительно на сидениях.

Напомним, что с этого понедельника общественный транспорт в Кишиневе работает по новому графику: с 05.30 до 10.00, затем пауза, а после – с 16.00 до 20.00.

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