В следующем году в Тирасполе откроют эко-парк

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Работы по созданию в Тирасполе особой зелёной зоны уже начались. Эко-парк площадью в один га разместится на территории базы службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР.

Как передаёт novostipmr.com, на территории эко-объекта планируется разместить небольшие зоопарк и водоём. Посетители смогут не только увидеть, но и получить информацию о местных видах животных и рыб. Вдоль берега Днестра планируется проложить эко-тропы. По ним можно будет совершить пешие и конные прогулки, а также прокатиться на квадроцикле, пишет источник. По натянутому тросу все желающие смогут перебраться с одного берега Днестра на другой.

Посещение парка будет бесплатным. Работы по его созданию планируется завершить в 2020 году.