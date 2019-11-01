В следующем году по инициативе Партии социалистов начнутся работы по установке двух фонтанов в парке «Алунел» (ВИДЕО)

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На данный момент была осуществлена определённая часть проекта по реставрации и благоустройству парка «Алунел», расположенного в столичном секторе Буюканы. А в следующем году начнутся работы по установке двух фонтанов. Об этом на своей странице в социальной сети написал председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

– Проект по реставрации и благоустройству парка осуществлён по моей инициативе. На данный момент работы продолжаются. Предстоит отремонтировать площадку у входа в парк, провести некоторые мелкие работы, – отметил Кожокару.

Деньги на осуществление проекта выделены из муниципального бюджета. По решению Муниципального совета, на благоустройство парков и скверов для каждого сектора города направлено по 5 млн леев.

Кожокару также отметил, что фракция Партии социалистов является единственной, кто предлагает и осуществляет в муниципии социальные проекты.

Так будут выглядеть два фонтана в парке «Алунел» в секторе Буюканы: