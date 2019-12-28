В следующем году единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится

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Единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится почти на 400 леев и достигнет 8 299 леев в новом году. Соответствующее решение было утверждено правительством.

По предварительным оценкам, в 2020 году единовременным пособием при рождении ребёнка воспользуются около 49 тысяч семей, пишет ipn.md.

Правительство одобрило также увеличение единовременных пособий, предоставляемых службам опеки и попечительства, профессиональной родительской помощи и детским домам семейного типа. Размер пособия составит 7 377 леев – для детей до года, 5 533 леев – для размещения детей в возрасте от 1 года до 3 лет и 3 688 леев для остальных детей.