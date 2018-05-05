В скором времени до Яловен можно будет доехать на троллейбусе (ФОТО)

Троллейбусный маршрут будет продлён до ближайшего к столице районного центра Яловен.

В связи с этим четыре троллейбуса торжественно проехали по городу, а после были выставлены на обозрение у районного совета, передаёт tv8.md. Презентация троллейбусов является частью проекта по расширению троллейбусных маршрутов в пригороды.

Тем не менее, всеми излюбленный общественный транспорт не будет курсировать до тех пор, пока не пройдёт проверка маршрута.

Напомним, что идея запуска нового маршрута до Яловен родилась ещё в 2016 году, и на её реализацию потребовалось около двух миллионов евро.