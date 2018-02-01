В Штефан-Водском районе ребенок покончил жизнь самоубийством

Труп 11-летнего мальчика нашли вчера в пристройке во дворе его тёти в селе Талмаза. Мальчик свёл счеты с жизнью через повешение.

По данным Генерального инспектората полиции, при осмотре трупа врачи не обнаружили признаков насильственной смерти.

Подросток вместе со своей сестрой-близнецом жили у бабушки и дедушки в селе Талмаза, пишет канал publika.md. На данный момент их родители находятся на заработках за границей.

Органы правопорядка расследуют все подробности случившегося.