В Штефан-Водском районе есть угроза наводнения: ГИЧС создал кризисную ячейку (ФОТО)

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Сегодня руководство Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) создало кризисную ячейку, которая будет предпринимать все необходимые меры по предотвращению угрозы наводнения у рек Днестр и Прут.

Как сообщает пресс-служба ГИЧС, на оперативном заседании присутствовали представители ГИЧС, Вооружённых сил, Агентства «Воды Молдовы», Агентства публичной собственности, Государственной администрации автомобильных дорог, Генерального инспекторат полиции и Генерального инспектората карабинеров. Глава ГИЧС распределил основные задачи для предотвращения угрозы наводнения путём укрепления дамб в зонах, где существует риск повышения уровня воды.

В связи с этим в селе Крокмаз Штефан-Водского района будет создан полевой лагерь, который будет контролировать ситуацию, а также проводить работы по укреплению дамб. В полевом лагере будут работать более 200 представителей вооружённых сил, карабинеры, спасатели, а также рабочие и представители агентств.

Для укрепления дамб будут задействованы 15 КамАЗов, а также 13 экскаваторов и бульдозеров. Ситуация будет отслеживаться вдоль реки Днестр, в особенности в зоне отдыха Вадул-луй-Водэ. Кроме этого, ГИЧС будет следить за ситуацией у реки Прут, в особенности в низинах.