В Штефан-Водэ зарегистрировали случай бешенства у собаки

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По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, в период с 25 по 30 июня на территории страны был зарегистрирован один новый случай бешенства у собаки. Заболевание выявлено в селе Оланешты Штефан-Водского района.

Бешенство – болезнь, вызванная вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив к условиям сухости, низким температурам, однако чувствителен к ультрафиолету, свету, высоким температурам (разрушается за 5 минут при 600 °C), спирту, четвертичным аммониевым соединениям, кислым средам. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).