В Штефан-Водэ зарегистрировали два случая бешенства

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Два новых случая бешенства были подтверждены у двух собак. Заболевание выявлено в районе Штефан-Водэ, передаёт regional.md.

Бешенство – болезнь, вызванная вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив к условиям сухости, низким температурам, однако чувствителен к ультрафиолету, свету, высоким температурам (разрушается за 5 минут при 600 °C), спирту, четвертичным аммониевым соединениям, кислым средам. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).

Напомним, что, по данным Национального центра общественного здоровья, в прошлом году в стране было зарегистрировано 59 случаев бешенства у животных.