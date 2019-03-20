В Штефан-Водэ задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 71-летней соседки

В Штефан-Водэ задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 71-летней соседки

Предполагается, что 27-летний  мужчина проник в дом своей 71-летней соседки и изнасиловал её. На следующий день пенсионерка обратилась в полицию.

Инцидент произошёл несколько дней назад в Штефан-Водском районе, пишет realitatea.md. Полиция предполагает, что злоумышленник проник в дом, используя свободный доступ, дверь была открытой.

Он применил силу в отношении старушки, а затем, воспользовавшись её беспомощным состоянием, изнасиловал. Было установлено, что в этот момент мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту изнасилования было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан на 72 часа.

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