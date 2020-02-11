В Штефан-Водэ задержали двух чиновников за “проплаченные” разрешения на незаконные постройки

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Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией раскрыли схему по легализации незаконных построек Штефан-Водэ, Каушанах и Новых Аненах. Организаторами преступной схемы стали два чиновника – главный архитектор района Штефан-Водэ и глава проектного бюро.

Согласно материалам дела, задержанные выдавали необходимую документацию для легализации и сдачи в эксплуатацию строений. За свои услуги они получали вознаграждение в сумме от 1 000 до 10 000 леев, пишет tv8.md.

Сегодня правоохранители провели обыски на рабочих местах подозреваемых и изъяли вещественные доказательства. В результате чиновников задержали на 72 часа. За пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния им грозит до 10 лет лишения свободы.