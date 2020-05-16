В Штефан-Водэ сняли карантин (ФОТО)

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Сегодня, 16 мая, согласно принятому ранее распоряжению Комиссии по ЧС, был снят карантинный режим в Штефан-Водэ. Так, с сегодняшнего дня деятельность стационарных и мобильных постов прекращается, а жители города могут передвигаться по улицам без ограничений.

Руководство Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям и представители местных органов власти поблагодарили всех сотрудников МВД, которые следили за соблюдением ограничительных мер в период карантинного режима, предотвращая таким образом массовое распространение COVID-19. Для обеспечения безопасности граждан было задействовано 36 сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства обороны, а также 12 единиц спецтехники.

Стоит отметить ,что карантинный режим в Штефан-Водэ был введён 1 апреля. Жителям города рекомендуют продолжать соблюдать правила безопасности.

Напомним, что вчера, 15 мая, карантин был снят и в селе Талмаза Штефан-Водского района. На данный момент карантинный режим прекращен во всех населенных пунктах, где ранее действовали ограничения.

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