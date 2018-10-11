В Штефан-Водэ сбили ребенка: полицию обвинили в попытке замять дело (ФОТО)

Полиция Республики Молдова выступила с реакцией на статус в социальных сетях о том, что 9-летнего ребенка сбила машина, а виновный в ДТП водитель дал взятку полицейским и дело было закрыто.

По данному факту Генеральный инспекторат полиции сообщает, что авария действительно произошла 6 октября этого года. Около 18.00 40-летний мужчина, находившийся за рулем машины марки “Mercedes Vito”, двигаясь по главной улице села Паланка, сбил 9-летнего мальчика, который был на обочине. Впоследствии водитель доставил ребенка домой и скрылся в неизвестном направлении. Бабушка, которая растит ребенка, вызвала “скорую помощь”. Мальчика госпитализировали.

Как сообщает полиция, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а водитель был найден и задержан на 72 часа. Кроме того, было начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств и объективной проверки распространенной в соцсетях информации.