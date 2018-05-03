В Штефан-Водэ объявлен карантин: специалисты борются с африканской чумой свиней

Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия в Штефан-Водэ “отчиталась” по выполнению плана уничтожения африканской чумы свиней, обнаруженной в селе Паланка.

Ранее мы сообщали, что там была обнаружена вспышка вирусной болезни свиней. Это подтвердили результаты анализов, проведённых Республиканским центром ветеринарной диагностики. Африканская чума свиней (АЧС) была обнаружена у домашних свиней в хозяйстве одного жителя населённого пункта. В связи с этим 27 апреля на экстренном заседании был составлен план по ликвидации болезни, сообщает пресс-служба Национального центра безопасности пищевых продуктов.

По словам главы районного Управления безопасности пищевых продуктов Анны Караман, ответственные органы приняли все необходимые меры, предписанные планом. Место вспышки болезни было обработано дезинфицирующими средствами. Кроме этого, специалисты взяли под контроль все 152 хозяйства населённого пункта, где есть домашние свиньи. Жителям села объяснили, как правильно ухаживать за животными в период эпидемии, как избежать заражения животных, как определить болезнь и что делать, если у животных проявляются все её признаки.

Также представитель Управления безопасности пищевых продуктов рассказала о существующих проблемах на месте очага АЧС: недостаточное количество палаток для персонала и отсутствие доступа к источникам электроэнергии. По просьбе примара села Паланка районная комиссия направила средства, необходимые для ликвидации эпидемии, возникновение которой ставит под угрозу экономику как района, так и страны в целом.