В Штефан-Водэ хулиган повредил машину скорой помощи (ФОТО)

В Штефан-Водэ хулиган повредил машину скорой помощи (ФОТО)

Машину скорой помощи, прибывшую по вызову, повредил неизвестный. Инцидент произошёл вечером 19 ноября в районе Штефан-Водэ.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, бригада врачей приехала к пациенту по вызову в село Слобозия. Пока медперсонал находился в доме пациента, неизвестный мужчина подошёл к машине скорой помощи и ударил по ней деревянным предметом. В итоге агрессор разбил мигалку, боковое стекло и повредил кузов автомобиля. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что 2 дня назад подобный случай произошёл в столице. Тогда мужчина напал на водителя и повредил машину металлическим предметом.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md