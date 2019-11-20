В Штефан-Водэ хулиган повредил машину скорой помощи (ФОТО)

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Машину скорой помощи, прибывшую по вызову, повредил неизвестный. Инцидент произошёл вечером 19 ноября в районе Штефан-Водэ.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, бригада врачей приехала к пациенту по вызову в село Слобозия. Пока медперсонал находился в доме пациента, неизвестный мужчина подошёл к машине скорой помощи и ударил по ней деревянным предметом. В итоге агрессор разбил мигалку, боковое стекло и повредил кузов автомобиля. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что 2 дня назад подобный случай произошёл в столице. Тогда мужчина напал на водителя и повредил машину металлическим предметом.