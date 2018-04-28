В Штефан-Водэ браконьеры угрожали сотрудникам рыбоохраны расправой

Семеро браконьеров, будучи пойманными инспекторами Службы рыбоохраны, стали угрожать физическим насилием органам правопорядка.

Инцидент произошёл на берегу реки Днестр между населёнными пунктами Чобручи и Талмаза, передаёт realitatea.md. Инспекторы рыбоохраны поймали с поличным группу браконьеров, которые ловили рыбу в период нереста. Но горе-рыбаки не захотели выполнять приказы органов правопорядка и “налетели” на них с угрозами.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Увидев их, мужчины выбросили в реку улов. Однако во время проверки правоохранители обнаружили автомобиль марки Opel Astra, на котором приехали рыбаки. В машине было обнаружено 12 кг черноморско-азовской проходной сельди, а также рыболовные снасти.

Двум браконьерам удалось сбежать с места происшествия. Полиция расследует это дело, было заведено уголовное дело.