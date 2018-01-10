В Штефан-Водэ близнецы появились на свет в машине скорой помощи

Состояние роженицы и малышей на данный момент удовлетворительное.

27-летняя жительница населенного пункта в Штефан-Водском районе познала на себе, что такое стремительные роды. Вчера в 13:40 девушка вызвала скорую помощь, сообщив о том, что у нее все признаки начала родов, сообщает realitatea.md.

Медики прибыли менее чем за 10 минут, однако беременная разродилась близнецами прямо в машине скорой помощи. Медработники предприняли необходимые меры для того, чтобы все завершилось благополучно.

Роженица и малыши были доставлены в родильный дом Штефан-Водского района. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

Стоит отметить, что с начала этого года зафиксировано 9 случаев, когда медработникам службы 903 пришлось оказывать помощь при стремительных родах.