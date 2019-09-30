В Шолданештах водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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Молодой человек был задержан правоохранительными органами после того, как сбил пешехода и скрылся с места аварии. Инцидент произошёл в воскресенье утром в селе Кобыльня Шолданештского района.

58-летнего пострадавшего доставили в больницу, но, к сожалению, врачам не удалось его спасти.

Мужчину сбил 24-летний водитель автомобиля BMW. В результате полученных травм пострадавший скончался в больнице. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако в скором времени был задержан полицией, – рассказала deschide.md пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву.

Нарушителя задержали на 72 часа, на его имя возбудили уголовное дело. Если его вина будет доказана, мужчине грозит внушительный тюремный срок.