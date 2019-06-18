В Шолданештах “разрушительный” ливень смыл асфальт, а в Рышканах выпал град (ВИДЕО)

В Шолданештах “разрушительный” ливень смыл асфальт, а в Рышканах выпал град (ВИДЕО)

После знойной жары в некоторых районах страны прошли ливни. Очевидцы сняли видеоролик, на котором видно, как в одном из населенных пунктов Шлоданештского района потоки воды смывают асфальт с дороги.

Вчера, 17 июня, на всей территории страны действовал «желтый код» метеоопасности в связи с жарой. Однако вечером, преимущественно в северных районах страны прошлись ливни. Очевидец прислал в редакцию портала agora.md видеоролик из Шолданешт, где вода смыла слой асфальта на дороге. Между тем в селе Варатик Рышканского района выпал град, а местные улицы превратились в настоящие реки.

Стоит отметить, что согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 18 июня, ожидаются дожди с грозами, а столбики термометров покажут +30 градусов. Жаркая погода сохранится до конца недели.

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