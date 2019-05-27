В Шолданештах отец избил свою 12-летнюю дочь до больничной койки за то, что сосед-извращенец показал ей свои половые органы

В Шолданештах отец избил свою 12-летнюю дочь до больничной койки за то, что сосед-извращенец показал ей свои половые органы

Несовершеннолетняя девочка была госпитализирована после того, как её избил собственный отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в Шолданештском районе.

Согласно полученной информации, 12-летняя девочка возвращалась из магазина домой, когда её позвал 79-летний сосед. После того, как девочка вошла во двор его дома, старик показал ей свои половые органы. В этот момент во двор вошёл отец несовершеннолетней. В результате он избил и свою дочь, и соседа, передаёт publika.md.

Девочка была доставлена в больницу. Её родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что семья относится к социально-уязвимым.

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