В Шолданештах магазины оштрафовали на 8 тысяч леев за нарушения (ФОТО)

Сотрудники управления безопасности пищевых продуктов Шолданештского района в течение апреля провели контроль в 21 продуктовом магазине.

Как сообщила пресс-служба НАБПП, в результате проверок было составлено 11 протоколов об административном нарушении в отношении коммерческих компаний. В соответствии с протоколами, магазины вынуждены оплатить штрафы, общая сумма которых составляет 8 550 леев.

В рамках этих мероприятий сотрудники управления проверили соответствие минимальным требованиям качеству свежих фруктов и овощей. В результате этого также были выявлены нарушения.

Напомним, что вчера сотрудники НАБПП “нагрянули” с проверкой в бары и кафе на КПП Леушень.