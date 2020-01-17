В школе Каушанского района упала полка с химическими кислотами: есть пострадавшие

0

Четыре человека были доставлены в больницу после того, как в кабинете химии, в котором они находились, упала полка с химическими кислотами. Инцидент произошёл в теоретическом лицее Мештерул Маноле в селе Салкуца Каушанского района.

По данным полиции, учительница протирала пыль на полке с реагентами. Внезапно полка рухнула, сосуды разбились, а химические вещества вступили в реакцию. Это спровоцировало выделение ядовитых паров, передаёт protv.md.

В результате произошедшего пострадали две преподавательницы, лаборантка и уборщица, они были госпитализированы с химическим отравлением. Учительница химии получила ожог правой руки.

Обстоятельства инцидента выясняются.