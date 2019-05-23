В шаге от трагедии: житель столицы попытался сброситься с 9-го этажа (ВИДЕО)

В шаге от трагедии: житель столицы попытался сброситься с 9-го этажа (ВИДЕО)

21-летний житель столицы попытался покончить с собой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поднялся на крышу 9-этажного жилого дома и намеревался спрыгнуть. Инцидент произошёл этой ночью на улице В. Александри.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и психолог, пишет publika.md. По словам соседей, молодой человек решился на отчаянный шаг из-за финансовых проблем. По данным правоохранительных органов, у него имелись кредиты в банках.

В итоге мужчину удалось отговорить от суицида. Молодому человеку была оказана необходимая медицинская помощь.

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