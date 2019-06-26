В шаге от трагедии: житель Чимишлии попал в больницу после удара током

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Житель села Сагайдакул Ноу Чимишлийского района попал в больницу в тяжёлом состоянии после удара током. Пострадавший в прошлом был электриком и пытался самостоятельно подключить дом соседа к электричеству.

Трагический инцидент произошёл 21 июня, передаёт publika.md. Односельчанин, у которого за неуплату отключили электричество, обратился за помощью к знакомому. Во время работ мужчина случайно коснулся рукой оголённого провода и получил удар током, пишет источник.

В результате пострадавшего доставили в районную больницу с ожогами рук и гематомой в области шеи. В настоящий момент его состояние оценивается как удовлетворительное.