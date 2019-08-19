В шаге от трагедии: в Вадул-луй-Водэ спасли от утопления 8-летнего ребёнка

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Инцидент произошёл в воскресенье, 18 августа, во второй половине дня. Спасатели станции №1 в Вадул-луй-Водэ вытащили из воды тонущую 8-летнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, девочка вошла в реку без присмотра родителей. Согласно предварительной информации, ребёнок находился на пляже со взрослыми, но они не заметили, когда девочка вошла в воду. Отдыхающие увидели, что ребёнок начал тонуть и позвали на помощь. Спасателям удалось вовремя вытащить несовершеннолетнюю из воды.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что в минувшие выходные двое детей в возрасте 7 и 12 лет утонули на глазах своей матери в водоеме в Сынжерейском районе.