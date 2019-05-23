В шаге от трагедии: в столице женщина спасла ребёнка, едва не попавшего под колёса авто (ВИДЕО)

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Женщина успела поймать бегущего на проезжую часть ребёнка. Если бы она его не задержала, то столкновения с автомобилем не удалось бы избежать.

Инцидент произошёл вчера на улице Гренобле в столице, а момент попал на видеорегистратор автомобиля, под колёса которого едва не угодил малыш, передаёт deschide.md. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, видно, что ребёнок шёл со своим отцом. В один момент он бросился бежать прямо к проезжей части. Женщина, которая двигалась в их сторону, заметила ребёнка и быстро отреагировала, подбежав и схватив его на руки за секунду до возможного столкновения.

К счастью, водитель автомобиля не ехал на высокой скорости, поэтому ему удалось вовремя остановиться. После этого женщина, спасшая ребёнка, передала его отцу.