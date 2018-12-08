В шаге от трагедии: в столице колесо забитой пассажирами маршрутки отлетело на ходу (ВИДЕО)

Рейсовый микроавтобус остался без одного заднего колеса, после того, как оно отлетело на ходу и укатилось на дорогу.

Инцидент произошёл вчера вечером, 7 декабря, на столичном бульваре Дмитрий Кантемир, передаёт protv.md. Судя по кадрам, снятых очевидцами, в маршрутке находилось много пассажиров, однако водитель транспортного средства отрицает этот факт.

– Я приехал на вулканизацию, попросил сделать, что они сделали – не знаю. Я уже ехал отдыхать, моя смена заканчивалась, – рассказал водитель маршрутки.

В результате ЧП никто не пострадал.