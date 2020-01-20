В шаге от трагедии: в столице фура едва не раздавила легковушку

В шаге от трагедии: в столице фура едва не раздавила легковушку

ДТП произошло сегодня в районе Северного автовокзала в Кишинёве. Большегруз врезался в легковой автомобиль. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. 

Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети, передаёт publika.md. Судя по изображениям, легковой автомобиль марки Dacia получил серьёзные технические повреждения. Удар пришёлся со стороны водителя, к счастью, он не получил серьёзные травмы.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства дорожного происшествия.

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