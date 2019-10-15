В шаге от трагедии: в столице автоцистерна едва не раздавила легковушку (ВИДЕО)

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Водитель автоцистерны не заметил, что справа от него движется легковой автомобиль и стал перестраиваться на его полосу, тем самым едва не раздавил машину. Момент попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения.

Инцидент произошёл сегодня, 15 октября, на улице Петрикань. На кадрах видно, что автоцистерна ехала по второй полосе, а параллельно, на первой полосе, двигался легковой автомобиль. В один момент большегруз стал перестраиваться на первую полосу, будто водитель не заметил легковое авто. Автоцистерна протащила легковушку несколько метров, после чего водитель остановился.

По словам интернет-пользователей, в зоне аварии образовались пробки. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, передаёт protv.md.