В шаге от трагедии: в Аненах двухлетний малыш упал в навозную яму

В шаге от трагедии: в Аненах двухлетний малыш упал в навозную яму

Двухлетний ребёнок борется за жизнь в результате падения в навозную яму. Инцидент произошёл днём ​​17 февраля в селе Джамана Новоаненского района.

Малыш играл во дворе дома. В какой-то момент он остался без присмотра, выбежал на задний двор и упал в яму с отходами, пишет deschide.md. Дома находились родители и трое старших братьев мальчика.

На помощь пострадавшему пришёл 33-летний отец, который вытащил ребёнка и оказал ему первую медицинскую помощь. Несовершеннолетний был доставлен в реанимационное отделение Новоаненской районной больницы с дыхательной недостаточностью. На данный момент состояние мальчика остаётся тяжёлым.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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